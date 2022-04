MN - Bellinazzo: "Investcorp ha fretta di chiudere perché teme l'ingresso di altre parti in gioco"

MilanNews.it

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it sulle trattative che sarebbero in corso tra Elliott e Investcorp. Bellinazzo ha detto la sua per quanto riguarda la possibilità che si chiuda in fretta l'operazione (LEGGI QUI L'INTERVISTA INTEGRALE): “Onestamente è difficile prevederlo. Da parte del venditore – Elliot - non c’è una necessità impellente di chiudere l’operazione in tempi rapidi, cosa che invece c’è dal punto di vista del compratore, Investcorp appunto. Infatti, Investcorp ha fretta di chiudere perché può temere l’ingresso di altri soggetti in gioco. Difficile fare previsioni di questo tipo. Allo stesso modo magari Elliot potrebbe aver bisogno di accelerare l’operazione per spostare i propri interessi in ambiti diversi da quelli del calcio. Sicuramente saranno settimane determinanti”. Infine Bellinazzo dà le sue percentuali sulla possibilità che la trattativa vada in porto: "Fosse per Investcorp chiuderebbe domani mattina, Elliot in passato ha avuto anche altre manifestazioni d’interesse dal mondo nord-americano che ora, forse, è distratto dal Chelsea”.