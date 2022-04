MN - Bellinazzo: "Investcorp? In ballo non solo stadio ma anche televisioni, sponsorizzazioni, criptovalute..."

MilanNews.it

Il giornalista de Il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo, intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, ha parlato della trattativa tra Elliott e Investcorp. Bellinazzo, nello specifico, ha specificato se lo stadio è una questione fondamentale dell'operazione (LEGGI QUI L'INTERVISTA INTEGRALE): "Assolutamente centrale ma non unica. In ballo ci sono prospettive di crescita, televisioni, sponsorizzazioni, criptovalute, forme di sfruttamento del business calcistico. Il Milan non ha situazione debitoria, farà l’Europa e ha un costo relativamente basso rispetto a quello di altre realtà come il Chelsea ad esempio. Ecco perché fa gola, con un prezzo modico sempre nell’ottica di questo tipo di operazioni si può acquisire un top club europeo dalla grande storia”.