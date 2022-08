MN - Beloufa: "De Ketelaere non conosce la pressione, ha una grande forza interiore"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Samir Beloufa, ex difensore e promessa del calcio francese che l’ex AD rossonero Adriano Galliani portò al Milan dal AS Cannes nell’inverno del 1997, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Queste le sue parle sull'esordio a San Siro di Charles De Ketelaere: “Esatto. Ma come tutti sappiamo, il calcio è cambiato. Rispetto ai miei tempi, non esiste più la pressione per un calciatore giovane, come ha dimostrato Charles sabato. Oggi alla sua età è normale essere in prima squadra se sei bravo. Ai miei tempi, vent’anni fa, quando uno giocava in prima squadra a 17-18 anni era una sorpresa. Oggi no, oggi è normale. Poi Charles non conosce la pressione perché è consapevole delle sue qualità. Ha già giocato in Champions League e vinto tre campionati qui in Belgio. Charles ha una grande forza interiore.”