MN - Bennacer è arrivato in sede per firmare

È il giorno di Ismael Bennacer. Dopo aver svolto le visite mediche nella giornata di ieri, il centrocampista ex Empoli è pronto a firmare il contratto che lo legherà al Milan per i prossimi cinque anni (con ingaggio a 1.5 milioni a stagione). Il giovane algerino è appena arrivato nella sede milanista di via Aldo Rossi - insieme alla sua famiglia - per ufficializzare il suo passaggio in rossonero.