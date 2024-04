MN - Bianchin sulla formazione del Milan: "La posizione di Loftus-Cheek..."

Vigilia di Roma-Milan, snodo cruciale nella stagione del Diavolo. Il Milan deve riuscire a ribaltare l’1-0 subito all’andata, figlio di una gara scialba e di una prestazione giallorossa notevole. Per capire quali possono essere i temi tattici della partita abbiamo intervistato Luca Bianchin, noto giornalista de La Gazzetta dello Sport, che è intervenuto sul nostro canale Twitch direttamente dall’Olimpico. Queste le sue dichiarazioni:

De Rossi ha detto che domani è una partita da 50/50, quali sono le percentuali? “Ci vedo della scaramanzia (sorride, ndr). La Roma ha vinto 1-0, gioca in casa ed è la favorita. Il Milan è più forte secondo me se stiamo ai valori assoluti. Però il vantaggio è doppio, quindi la Roma legittimamente è la favortia”.

Come si fa “a far funzionare” il centrocampo del Milan? “Domande più facili ne abbiamo? (ride, ndr) Il Milan lo abbiamo visto tante volte, non cambierà. Il Milan vince o perde a suo modo, con transizioni, con Reijnders in campo, con Loftus-Cheek che giocherà dall’inizio, la posizione vediamola. Se vince e lo sistema allora lo sistema con l’aggressività, andando più alto rispetto all’andata. Anche se secondo me non è tanto questione d’altezza, è come funzionano certe pressioni, è come identifichi come gioca la Roma, con quel 4-4-2 che credo si ripeterà. Bisogna trovare i tempi per le uscite ed andare a rubare palla più volte e ripartire. Penso che sarà sempre quello il tema”.