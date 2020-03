MN - Blommè: "Ibra all'Europeo? Non penso accadrà"

Intervistato ai microfoni di MilanNews.it, Vicki Blommè, opinionista per TV4 Cmore e match-analyst delle nazionali giovanili svedesi, ha parlato di una possibilità di vedere Ibra all'Europeo: “Non penso che accadrà, specialmente ora che l’Europeo è stato rinviato. Il rapporto con il Ct Janne Andersson non è dei migliori specie dopo le dichiarazioni di Ibra che aveva insinuato che il commissario lasciava fuori dai convocati i calciatori non totalmente svedesi. Andersson, in questo senso, gli rispose che non era assolutamente vero.. Non penso che riuscirà a convincere Ibra a tornare in nazionale. L’unica chance si materializzerebbe se lo stesso Ibra si facesse avanti ma non credo accadrà"