MN - Bocci su Ibra: "Si vede che si sta divertendo in questo Milan"

La redazione di MilanNews.it ha contattato Alessandra Bocci per discutere della pirotecnica partita pareggiata dal Milan contro il Verona. Con la firma della Gazzetta dello Sport abbiamo parlato della gara di San Siro e di Ibrahimovic. QUI L'INTERVISTA INTEGRALE

Ibra nel post partita ha dichiarato di voler lasciare il prossimo rigore a Kessie: lei crede alle parole dello svedese?

"Nella maturità sta diventando un intrattenitore, sta diventando molto simpatico davanti alle telecamere. Si vede che si sta divertendo in questo Milan, in cui lui riveste la figura di totem, di saggio. Si trova molto a suo agio. Fa tante battute, così come ha fatto settimana scorsa sul rinnovo di contratto. Tornando alla domanda, secondo me a Kessie ne lascerà tirare al massimo uno (ride, ndr). Kessie è bravo dal dischetto, ma non solo. Vorrei spendere una parola per lui".