MN - Borghi: "Montes? E' un centrale forte di testa ma non ha esperienza europea"

Stefano Borghi, intervistato da MilanNews.it, ha parlato del Montes, difensore recentemente accostato ai rossoneri: "Centrale lungo, forte di testa, nazionale messicano. Il Milan ha bisogno di un difensore, anche se una coppia di partenza Musacchio-Romagnoli non è male. Bisogna valutare anche le condizioni di Caldara. E devo dire che Gabbia mi era piaciuto anche al Mondiale Under 20: come alternativa in rosa credo possa starci e mi pare che anche Giampaolo sia piuttosto contento di quanto stia facendo vedere il giocatore. Montes non ha esperienza europea, ha sempre giocato in Messico, dov’è protagonista da tempo. A me piace molto Demiral, ma non credo sia una pista percorribile: non penso che la Juventus lo venda. Non so quanto potrebbe essere utile andare su un profilo come quello di Montes. Io punterei su un giocatore sì giovane ma con un po’ di esperienza in Europa. Montes sarebbe una scommessa".