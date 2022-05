MN - Borghi: "Nessuno metteva il Milan come favorita all'inizio. Il titolo è meritato"

MilanNews.it

Stefano Borghi, giornalista e telecronista di DAZN, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sullo Scudetto del Milan: “Nessuno metteva il Milan come prima favorita per la conquista dello Scudetto ai nastri di partenza. Durante la stagione pian piano si è capito in modo netto che questa squadra aveva tutta la credibilità per poterlo vincere. Credo che alla fine questo titolo sia meritato. Questo è uno Scudetto che parte da lontano, è un trionfo globale che arriva alla fine di un lungo percorso che ha portato questo club e questa squadra a superare tutti i limiti”.