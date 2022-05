MN - Borghi su Pioli: "Ha avuto la capacità di capire quale percorso prendere"

MilanNews.it

Stefano Borghi, giornalista e telecronista di DAZN, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Pioli: “Sono tutti cresciuti tantissimo al Milan. Pioli è l’artefice principale di questo successo, è un allenatore in grado di leggere molto bene le necessità del gruppo. Ha avuto la capacità di capire quale percorso prendere e maneggiare una situazione non facile. Il trionfo è collettivo però Pioli è cresciuto all’interno di questa cavalcata. Credo che abbia compiuto un’impresa straordinaria”.