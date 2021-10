MN - Borghi su Tonali: "Ieri ha messo un punto esclamativo su un grande avvio"

La crescita di Sandro Tonali è sotto gli occhi di tutti gli addetti ai lavori. Vedi Stefano Borghi, giornalista e telecronista di Dazn, che ieri ha potuto ammirare al Gewiss Stadium la straripante prestazione del numero 8 rossonero. Queste le sue parole ai nostri microfoni: “È su livelli grandiosi. Ha già fatto due gol. Ieri ha fatto gol, ha salvato un gol su Malinovskyi, in un primo tempo con una pressione del genere non ha mai sbagliato un passaggio, ha messo veramente un punto esclamativo su un grande avvio. Tonali è un’altra grandissima dimostrazione dello scatto mentale che hanno fatto i componenti di questa squadra. Credo che le difficoltà del primo anno siano state fisiologiche, è un ragazzo che ha avuto un’emersione molto rapida: Serie B, Serie A, con una prima stagione in A migliore di quella in B, però lì giocava col Brescia. Il passaggio al Milan, quindi un mondo completamente diverso ma anche uno scenario tattico e tecnico completamente diverso e il fatto di non avere continuità, perché c’era una coppia titolare strepitosa che rendeva alla grande, gli hanno procurato qualche difficoltà. Questa estate lui ha voluto fortemente avere una nuova chance al Milan, se l’è presa ed ha avuto una maturazione straordinaria. È indubbiamente il migliore del centrocampo del Milan in questo avvio di stagione e si è conquistato lo status di giocatore importante".