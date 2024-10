MN - Bottoni: "Questa squadra è stata costruita guardando solo alcuni aspetti di un calciatore

vedi letture

La ripresa del campionato è alle porte: sabato alle ore 18 il Milan ospiterà l'Udinese a San Siro e sarà chiamato a mostrare un atteggiamento diverso rispetto a quello visto per un'ora a Leverkusen o per tutta la gara a Firenze. Si entra in un tunnel di sette partite in 21 giorni in cui la stagione rossonera e il futuro di Paulo Fonseca potrebbero essere testati in maniera importante.

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Emanuele Bottoni, Tactical Analyst professionista, 12 anni di esperienza da allenatore e con avventure da vice in Serie A, B e C.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

In tanti avrebbero tenuto Saelemaekers e Kalulu. Lei invece?

"Chi mi segue da anni sa bene come la penso. Le squadre non sono una somma di valori tecnici. Questa squadra è stata costruita guardando solo alcuni aspetti di un calciatore, soprattutto il potenziale tecnico. Se scegli questa strada devi creare una macchina perfetta, con calciatori di altissimo livello che non perdono mai la palla, di spiccata personalità, dal rendimento certo e costante e che realizzino un’alta percentuale delle occasioni che creano. Al Milan è così? Quando tutti i commentatori dicevano che la fascia destra del Milan non era all’altezza della sinistra, io facevo presente che era la fascia destra a garantire a quella sinistra di far esplodere tutte le potenzialità perché la squadra trovava un riequilibrio anche se Leao non faceva la fase difensiva. Invece la maggioranza dei commentatori parlava di anello debole del Milan. Avere oggi l’opzione di poter alternare anche una catena Kalulu / Saelemaekers a destra sarebbe stata così spaventosa? Evidentemente per chi ha fatto le scelte e per i molti che le hanno condivise e spesso auspicate, sì; io come allenatore avrei voluto avere questa possibilità tra le scelte da poter fare. Mi chiedo: se Chukwueze è infortunato chi fa riposare Pulisic? Se il Mister vuole mettere Morata e non Abraham con Pulisic trequartista chi mette a destra? L’unica soluzione rimasta è Musah, dato di fatto. E questo ragionamento potrebbe essere esteso ad altre zone di campo. Chi vuole guardi in Fiorentina - Milan ed in Napoli-Como che lavoro hanno fatto Bove e Politano. Nel calcio servono equilibri, tutto il resto è spettacolo, ma al Milan lo spettacolo vale se abbina anche i successi".