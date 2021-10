MN - Braglia: "Maignan ha portato una personalità che Donnarumma non aveva"

Intervistato ai microfoni di MilanNews.it, l'ex portiere rossonero ha parlato così dell'inizio di stagione di Mike Maignan: "Io ho sempre detto, già dall'inizio della stagione, che il Milan aveva fatto un grande acquisto. Lo conoscevo dal punto di vista della personalità, che è quello che mi ha colpito. Entrare nello stadio della scala calcistica non è facile per nessuno, ma Maignan ha portato una personalità e una leaderhip che Donnarumma non aveva"