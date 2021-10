MN - Braglia: "Per Jungdal è troppo presto, c'è una gerarchia. Plizzari ha ottime prospettive"

Intervistato da MilanNews.it, Simone Braglia ha parlato così di un possibile esordio di Jungdal: "E' troppo presto. Poi c'è anche Plizzari, che è attualmente infortunato ed ha delle ottime prospettive. Le gerarchie sono fatte anche per le proprie esperienze. Buttare nella maschia un giovane, che può avere anche delle qualità, è troppo presto e significa mettere in discussione Mirante e Tatarusanu, mettendo anche in discussione un discorso fondamentale: l'identità di gruppo, su cui Pioli ha fondato il suo credo. Stefano è stato bravissimo a creare questo ambiente e sono sicuro che i risultati arriveranno comunque".