MN - Bucchioni e il dietrofront del Milan su Paratici: "Se fosse per la squalifica di cui tutti sapevano sarebbe inaccettabile"

Intervistato da Milannews.it, Enzo Bucchioni, noto giornalista, ha rilasciato queste parole sulla questione del nuovo ds del Milan:

Sul fronte direttore sportivo, incredibile il dietro front su Paratici

"Situazione analoga a quella di Lopetegui, situazione che ti dà l'idea di quello che è il modus operandi di una società debole. Non voglio dire che ci sia stata leggerezza nelle scelte, però se vai su Paratici ti devi informare, sentire la Federcalcio, fare un'analisi preventiva prima di alzare il telefono e fissare degli incontri con lui. Spero che il dietrofront sia dovuto ad altre cose, come la pianificazione del mercato, altrimenti se fosse per la squalifica di cui tutti sapevano sarebbe inaccettabile".

In prima fila ora, Tare e D'Amico. Profili da Milan?

"Tare ha fatto benissimo alla Lazio, D'Amico è fresco di quel che sta facendo all'Atalanta e il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti. Possono essere profili giusti, ma nessuno dei due ha fatto quel salto in una realtà importante. E come per i calciatori, dove la maglia del Milan pesa di più, lo stesso vale per i dirigenti. Su D'Amico inoltre è da vedere se ci sarà modo di trovare un accordo con l'Atalanta. Ma prima di scegliere il direttore sportivo il Milan dovrebbe dire che tipo di progetto calcistico vuole percorrere, perché vedo profili che sono in contraddizione come De Zerbi e Allegri, che concettualmente sono molto diversi. Dire che vuoi De Zerbi e Allegri è come dire che voti per la Schlein e per la Meloni, non è possibile. Inoltre a seconda dell'allenatore devi adottare strategie di mercato completamente diverse, perché col primo puoi magari puntare sui giovani e va bene così, con Allegri servono giocatori già più pronti".