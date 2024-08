MN - Bucchioni: "Jovic può fare 10 gare buone su 50. Per questo serve un centravanti"

Due giornate ed è già tempo di processi in casa Milan, dopo la pessima prestazione di Parma. Ne abbiamo parlato col noto giornalista Enzo Bucchioni, in esclusiva per MilanNews.it

Manca poco alla fine del mercato

"Un centravanti serve perché faccio fatica a pensare che Jovic possa dare una mano. L'ho visto a Firenze, fa parte di quei giocatori che di fronte a valutazioni astronomiche si è perso. Su 50 partite quante ne può fare buone? 10? E poi farei uscire alcuni giocatori, chi ha la faccia triste non lo vorrei. E poi c'è la questione Bennacer: resta o no? A mio avviso giocatori in rosa con le sue caratteristiche non ci sono, quindi bisogna stare attenti a privarsene".