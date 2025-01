MN - Budel: "Il Como vedevi che aveva le sue idee, il Milan no"

L'effetto Conceiçao per certi versi si sta vedendo in un Milan che ha vinto tutte le tre partite sotto la sua gestione in rimonta. L'ultima a Como, con grande sofferenza. Presente al "Sinigaglia" per DAZN, l'ex rossonero Alessandro Budel ci dà il suo punto di vista sulla squadra. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Quali sono le note dolenti di questo Milan?

"Perde troppo facilmente il pallone per poco dinamismo della squadra, poca voglia di muoversi senza il pallone. C'erano momenti in cui Bennacer aveva il pallone e non sapeva a chi darlo perché non c'era chi si muoveva. E poi c'è la difficoltà a recuperare palla, ad andare a pressare come un blocco unico. Il Como lo vedevi che aveva le sue idee, il Milan no. Solo che il valore tecnico ha poi fatto la differenza".