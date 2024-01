MN - Buongiorno meglio a 3 o a 4? Il suo ex allenatore è sicuro sul ruolo

vedi letture

In merito all'interesse del Milan per Alessandro Buongiorno, la redazione di MilanNews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Silvano Benedetti, tra i suoi primissimi mentori ai tempi della Scuola Calcio del Torino.

Sotto quali aspetti è migliorato maggiormente nel recente periodo?

“Buongiorno è molto fisico, nel recente periodo ha accentuato molto questa sua caratteristica. È migliorato tantissimo anche sul breve, sul versante della rapidità: un tempo, attaccanti con le caratteristiche di Raspadori o di Retegui avrebbero potuto metterlo in difficoltà: li ha annullati facilmente, come se nulla fosse”.

A livello tattico, Buongiorno può giocare tanto a tre, quanto a quattro insieme a un altro centrale a piede invertito?

“Buongiorno è sempre stato molto intelligente tatticamente. Mi sento di dire, oggi, che può ricoprire tutti i ruoli del reparto difensivo. Può fare l’ultimo uomo o il braccetto a tre - e lo ha già fatto - così come in mezzo a quattro. Dove lo preferisco? Centrale difensivo, a destra o a sinistra, in una difesa a quattro”.