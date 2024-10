MN - Buriani: "La reazione del Milan è stata più nervosa che tecnico-tattica. Fatto troppo poco per 60'"

Il Milan torna dalla trasferta di Leverkusen a mani vuote. Zero punti in due partite con un calendario che, va detto, non poteva essere peggiore. Ne abbiamo parlato con uno storico giocatore rossonero come Ruben Buriani, in esclusiva per MilanNews.it

Ruben Buriani, che impressioni ha avuto dalla trasferta di Leverkusen?

"Per me il Milan ha fatto troppo poco per un'ora, non dico che sia stato succube dell'avversario ma ha fatto poco. Poi, dopo lo svantaggio, c'è stata una reazione più nervosa che tecnico-tattica ma non è bastato. Credo che quello che i rossoneri hanno fatto sia troppo poco in campo internazionale. Se non altro qualcosa in più rispetto alla partita contro il Liverpool si è visto".