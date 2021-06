MN - Cagni: "Spero che in Italia si cambi: è un campionato noioso a questi ritmi"

L'allenatore Gigi Cagni è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it e si è così espresso sulle squadre italiane che saranno impegnate in Europa nella prossima stagione: "Io spero che il nostro campionato cambi. È un campionato noioso, frutto degli ultimi anni di possesso palla. Noi arriviamo in Europa e andiamo a due allora. Quale squadra, a parte l’Atalanta e il Verona, lascia gli spettatori attaccati alla TV? Il Milan in certe occasioni nell’arco del campionato… Poi con questi ritmi in Europa ci prendiamo delle mazzate, non è un problema tecnico-tattico".