MN - Cardacio: "Nel Milan mi sono fatto tanti amici, soprattutto i brasiliani. Anche Borriello era molto vicino a noi"

Che fine ha fatto Mathias Cardacio? Arrivato appena 20enne al Milan nell'estate del 2008 assieme al connazionale Tabaré Viudez, è stato per un anno agli ordini di Carlo Ancelotti. Tanta panchina per l'uruguayano, che ha raccolto alla fine due presenze. Oggi 37enne, Mathias vive in Messico e ci racconta di essere ancora nel mondo del calcio, con un ruolo anche importante. L'ex rossonero si racconta in esclusiva per MilanNews.it.

Con chi hai legato maggiormente?

"Mi sono fatto tanti amici, soprattutto i brasiliani: Pato, Kakà, Thiago Silva, Ronaldinho, Dida. Soprattutto Emerson, che mi aiutò molto al mio arrivo".

Dal Defensor Sporting allo spogliatoio del Milan deve aver fatto un certo effetto

"Alla mia destra avevo Pirlo, alla mia sinistra Ambrosini. C'era una bella amicizia. Anche Borriello era molto vicino a noi, così come il nostro leader Paolo (Maldini). Ricordo anche Beckham, che masticava un po' di spagnolo".