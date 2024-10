MN - Cardacio: "Non so perché a me e Viudez non abbiano dato la possibilità di andare in prestito"

Che fine ha fatto Mathias Cardacio? Arrivato appena 20enne al Milan nell'estate del 2008 assieme al connazionale Tabaré Viudez, è stato per un anno agli ordini di Carlo Ancelotti. Tanta panchina per l'uruguayano, che ha raccolto alla fine due presenze. Oggi 37enne, Mathias vive in Messico e ci racconta di essere ancora nel mondo del calcio, con un ruolo anche importante. L'ex rossonero si racconta in esclusiva per MilanNews.it.

L'esperienza è durata solo un anno

"Non so perché non ci abbiano dato la possibilità di andare in prestito. Era quello che avrei voluto: giocare, farmi vedere, dimostrare se ero da Serie A. Invece si interruppe il contratto dopo un anno e me ne sono tornato in Uruguay".

Non c'era modo di restare in Europa?

"C'era una possibilità al Maccabi Haifa, ma cosa andavo a fare in Israele? Anche per affinità linguistica se non doveva essere Italia avrei preferito la Spagna".