MN - Cardinale, ambasciatore e console USA incontrano Pulisic e Musah. Stasera a San Siro insieme ai ministri del G7 presenti a Milano

Nella mattinata di oggi il proprietario del Milan Gerry Cardinale è sbarcato in Italia per seguire da vicino la squadra impegnata questa sera in Europa League. Cardinale, arrivato un'oretta fa nell'hotel in cui alloggiano i rossoneri, era in compagnia dell’ambasciatore americano Jack Markell e il console americano Douglass Benning, che hanno incontrato assieme al numero 1 di RedBird Chris Pulisic e Yunus Musah, i due calciatori statunitensi del Milan.

Stasera per Milan-Roma, andata dei quarti di finale di Europa League, saranno tutti presenti a San Siro come ospiti di Cardinale, assieme ai ministri del G7 presenti a Milano organizzato dal ministro Salvini.

di Antonello Gioia.