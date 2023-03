MN - Cardinale si può stufare? Ielpo: "Non credo, si vuole dare accelerata definitiva al progetto stadio"

MilanNews.it

L'ex portiere del Milan Mario Ielpo, ospite abituale anche sul canale tematico rossonero, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e si è così espresso sul rischio che Cardinale possa studarsi della situazione stadio: “Non credo che Cardinale possa stufarsi. Se San Siro non si può fare si va a La Maura, se La Maura non si può fare si andrà a Sesto o Rozzano e San Donato. Credo che si voglia dare un’accelerata definitiva. Sala dice di volere il progetto entro quindici giorni ma è sei anni che non fa niente: è il gioco delle parti”