MN - Carmignani: "Maignan? Mi piacerebbe vederlo in allenamento per scoprire le potenzialità"

Ecco il pensiero di Pietro Carmignani, ex-preparatore dei portieri del Milan - in esclusiva - sul nuovo acquisto del Milan, Mike Maignan.

In queste settimane ha avuto modo di visionare e "scoprire" Maignan?

"Per visionarlo devo vederlo giocare. Lo vedrò quando cominceranno le amichevoli, allora potrò dare un giudizio. Onestamente, a me piacerebbe vederlo in allenamento, perché là ti rendi conto subito delle potenzialità".