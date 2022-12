MN - Casalino: "Sportiello ha grande istinto e riflessi, sui rigori è molto in gamba"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo Casalino, editore di TuttoAtalanta.com, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi su Marco Sportiello: “Sportiello è un portiere che ha avuto una grande consapevolezza dei propri mezzi crescendo con il tempo. Il portiere che ebbe una parentesi tra alti e bassi a Firenze non è il portiere che si sta avvicinando a chiudere la propria carriera in un grande club come è il Milan. È molto reattivo a tu per tu con l’attaccante avversario: ha un grande istinto e riflessi. Sui calci di rigore è molto in gamba".