MN - Casotti: "Maldini e Massara? Per il Milan sarebbe un errore lasciarli andare via"

MilanNews.it

Federico Casotti, Executive producer a DAZN, è intervenuto sul canale Twitch di Milannews.it e in merito alla questione dei rinnovi di Maldini e Massara ha spiegato: "Maldini e Massara stanno dimostrando grande professionalità visto che stanno portando avanti il loro lavoro come se non fossero in scadenza. Quando c'è un cambio di proprietà è normale un periodo di incertezza. Massara è da sempre un grande conoscitore di calcio, per il Milan è una risorsa di alto livello. Alla luce dei risultati, non solo di quest'anno, lasciare andare via due come Maldini e Massara sarebbe un errore. I fondi di investimento hanno sempre un approccio particolare, guardano più al futuro che al presente per intenderci. I risultati ottenuti dimostrano che anche questo è un modo per vincere".