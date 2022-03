MN - Cattaneo: "Per il Milan la vittoria contro il Napoli è uno spartiacque fondamentale"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Cattaneo, giornalista di DAZN, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it commentando la vittoria ottenuta dal Milan in casa del Napoli: “Sicuramente la vittoria ottenuta contro il Napoli ha dato più forza e consapevolezza al Milan. È stata una di quelle partite in cui i punti contavano di più, uno spartiacque fondamentale perché se il Milan non avesse vinto dopo i pareggi contro Salernitana e Udinese sarebbe stato complesso immaginare una lotta fino all’ultimo per il titolo. Per il Milan la classifica sorride, le altre sentono più pressione”.