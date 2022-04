MN - Cattaneo su Botman: "È un centrale che per caratteristiche manca al Milan"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Cattaneo, giornalista e conduttore di DAZN, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Botman: "Botman andrebbe a riempire la casella di Romagnoli, è un centrale che manca al Milan per caratteristiche. Al momento però sono incantato dal campionato che sta facendo Kalulu. Una volta in trasmissione ho detto che se fosse un giocatore del Lipsia o del Salisburgo sarebbe uno dei giovani più seguiti in Europa e varrebbe 30-40 milioni di euro”.