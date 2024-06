MN - Ceccarini: "Il nome perfetto per la difesa del Milan è Buongiorno, ma è più un sogno che una concretezza"

vedi letture

Stagione sportiva terminata, anche con l'amichevole in Australia contro la Roma che ha chiuso così il 2023/24 del Milan. Tempo pertanto di mercato e abbiamo fatto il punto col direttore di Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini. In esclusiva per MilanNews.it.

In difesa si muoverà qualcosa?

"Credo che la questione del difensore centrale non sia secondaria. A gennaio il club si è informato per Buongiorno e l'ha fatto con l'intenzione di andare su un giocatore forte come lui. Mi aspetto una richiesta altissima e in questo momento è più un sogno che una concretezza".

Come pensi agirà il Milan?

"Un'operazione importante la devono fare, perché è andato via Kjaer e potrebbe andar via un altro difensore. In Italia il nome perfetto è Buongiorno, poi potrebbero andare su altre soluzioni. Magari uno svincolato e un altro centrale di spessore".