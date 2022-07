MN - Ceccarini: "Lo scudetto del Milan visto da fuori è tanta roba"

MilanNews.it

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini, ospite sul canale Twitch di MilanNews.it, ha parlato dell'umore della tifoseria rossonera in questo avvio di mercato:

Sull’umore dell’ambiente: “Leggo qualche messaggio negativo, io da esterno e tifoso della Fiorentina vi dico che mi piacerebbe vincere lo Scudetto. I tifosi milanisti hanno avuto anche 25 anni di Berlusconi in cui hanno vinto tanto, per cui capisco che si chieda sempre di più, ma quest’anno il Milan ha vinto lo scudetto non essendo la squadra più forte sulla carta. Quindi è tanta roba, ve lo dice uno che non ha nulla a che fare con le vicende rossonere e vista da fuori è tanta roba”.