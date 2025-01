MN - Chukwueze verso il recupero: settimana prossima atteso in gruppo

Il Milan non dovrà fare a meno di Samuel Chukwueze ancora per molto. L'esterno nigeriano si è infortunato nell'ultima gara dal 2024 - coincisa con l'ultima di Fonseca alla guida dei rossoneri - contro la Roma. L'ex Villarreal ha subito una lesione del bicipite femorale sinistro e a causa di questa ha saltato anche la trasferta in Arabia Saudita dove il Milan ha trionfato in Supercoppa.

Secondo quanto appreso da MilanNews.it, il calciatore africano sta andando a grandi falcate verso il recupero, di cui il Milan ha tanto bisogno proprio a livello numerico viste anche le indisponibilità di Pulisic e Okafor. Nel corso della prossima settimana Samuel Chukwueze dovrebbe riprendere ad allenarsi con il gruppo, il primo passo verso il ritorno in campo.

di Pietro Mazzara