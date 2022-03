MN - Club più ricchi al mondo, corretto il report di Deloitte: Milan al 19° posto

Fonte: Antonio Vitiello

Nella giornata di ieri, è stato pubblicata la "Deloitte Football Money League 2022", vale a dire lo studio annuale sui bilanci delle società di calcio varato ogni anno da Deloitte, una delle più importanti società di revisione al mondo. In merito ai ricavi del Milan per l'anno fiscale 2020-2021, c'era però un errore (il club di via Aldo Rossi era stato inserito al 30° posto di questa speciale classifica, alle spalle di altre società italiane come Roma, Atalanta, Napoli e Lazio). Queste le informazioni corrette sul Diavolo: i ricavi registrati dal Milan per l'esercizio 2020/21 sono di 216,3 milioni di euro, la società milanista si classifica pertanto al 19° posto.