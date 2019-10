MN - Collovati: "Calhanoglu può giocare dietro le punte. Suso in panchina"

Fulvio Collovati, campione del mondo 1982 ed ex difensore rossonero, ai microfoni di MilanNews ha parlato di Hakan Calhanoglu, a seguito della prestazione più che positiva contro il Lecce: "Calhanoglu può giocare dietro le punte. Pioli non può fossilizzarsi sul modulo, lo sa anche lui. Con un ipotetico modulo con Calhanoglu, Piatek e Leao contemporaneamente in campo, Suso può stare in panchina: è un momento di difficoltà per lo spagnolo e la gente si aspetta tanto da lui. Ieri, secondo me, è partito anche abbastanza bene insieme al resto della squadra, poi alla distanza è calato e si è un po' nascosto."