MN - Collovati: "Con Tonali perché non un centrocampo a tre? Non bisogna essere rigidi sui moduli"

Fulvio Collovati, intervistato in esclusiva da MilanNews.it (qui l'articolo completo), ha detto la sua sullo schieramento della mediana rossonera: "Perché non un centrocampo a tre? Io vedo un centrocampo a tre, poi sarà compito di Pioli decidere come schierare il resto della squadra. Se hai preso Tonali, però, lo hai preso per farlo giocare. Kessie e Bennacer sono stati uno dei punti di forza post lockdown, quindi è difficile levare anche uno di loro due. Non bisogna essere troppo rigidi sui moduli, il Milan può anche alternare i sistemi di gioco nel corso della stagione, anche in base all'avversario. Di partenza non escluderei di far giocare tutti e tre, perché sono giovani e hanno fame e ciò conta molto nel calcio di oggi".