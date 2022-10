MN - Collovati: "Il Milan contro il Monza deve vincere, sarà una sfida emozionante"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fulvio Collovati, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi sulla prossima gara in programma a San Siro fra Milan e Monza: "Conta più per il Monza, il Milan deve vincerla. Berlusconi e Galliani hanno fatto la storia, ma i rossoneri giocheranno contro il Monza, non contro Galliani e Berlusconi. Sicuramente sarà emozionante".