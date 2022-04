MN - Collovati: "Mercato estivo? Al Milan serve un giocatore per ruolo"

MilanNews.it

Fulvio Collovati, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews, ha parlato di mercato in vista della prossima stagione. Alla domanda in che settore il Milan ha bisogno di rafforzarsi maggiormente in vista della prossima stagione, l’ex rossonero ha risposto così: “Dico un giocatore per ruolo. Un difensore centrale dato che – come sembra – perderà Romagnoli. Poi ci sarà, mi auguro, il ritorno di Kjaer. Hai Tomori e Kalulu che stanno facendo bene, ma un difensore serve e la società sta lavorando su Botman. Poi perdi Kessie e quindi un centrocampista ti serve. Forse anche due però perché c’è da valutare la questione Bakayoko. Tonali e Bennacer sono punti fermi. Poi una punta. Vedremo se Ibrahimovic continuerà a giocare oppure no. Il mercato è fatto apposta per rafforzarsi in tutti i ruoli e non in uno specifico. Nelle scorse sessioni, il Milan ha lavorato intelligentemente e lo ha dimostrato con l’acquisto del portiere Maignan”.