MN - Collovati: "Milan, per il match contro il Bologna attenzione ad Arnautovic"

Fulvio Collovati, intervistato in esclusiva dalla nostra redazione, ha parlato di Milan in vista del match contro il Bologna di lunedì sera. Parlando delle insidie che i rossoneri potrebbero incontrare nel corso della partita, Collovati ha individuato un giocatore più pericolo rispetto agli altri. A tale proposito, l’ex difensore ha detto: “Sicuramente Arnautovic è l’uomo a cui il Milan deve prestare maggiori attenzioni, perché è il terminale offensivo della squadra, ma non solo lui. I rossoneri devono stare attenti anche agli inserimenti di altri giocatori come Soriano o Orsolini. Secondo me Arnautovic è l’uomo più importante dei rossoblù, e dunque ci vorrà parecchia attenzione su di lui”.