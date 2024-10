MN - Cominciato il pranzo Uefa: per il Milan c'è Giorgio Furlani

vedi letture

Come di consueto in occasione delle gare europee, come appreso dalla redazione di MilanNews.it, in centro a Leverkusen sta cominciando in questi minuti il pranzo di rappresentanza tra una delegazione della foramazione tedesca del Bayer e una del Milan, capitanata dall'amministratore delegato Giorgio Furlani.

DOVE VEDERE BAYER LEVERKUSEN-MILAN

Data: martedì 01 ottobre 2024

Ore: 21.00

Stadio: BayArena, Leverkusen

TV: Sky Sport, Now TV

Web: MilanNews.it