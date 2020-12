MN - Condò: “Ibrahimovic ha giocato metà delle partite, ma le ha indirizzate tutte”

L'apporto di Ibrahimovic in questo Milan? Così Paolo Condò, noto giornalista sportivo, ha detto la sua ai nostri microfoni in esclusiva: "Probabilmente è normale che a quarant’anni sia così. Fino a questo momento Ibra ha giocato praticamente la metà delle partite. Probabilmente rientra nella logica, ma quando ha giocato ha indirizzato le partite. Al derby è stato decisivo, a Napoli è stato decisivo, basterebbero queste due partite per sottolineare quanto sia stato importante Ibra. La squadra ha dimostrato di poter fare a meno di lui pur non avendo in rosa un vice Ibrahimovic: non può esserci un altro giocatore come lui, intendo un centravanti di ruolo più adeguato rispetto agli attaccanti laterali che ora stanno venendo utilizzati. Magari a gennaio verrà preso".