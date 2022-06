MN - Condò: "Se le cose al Milan proseguiranno in questa maniera..."

MilanNews.it

Paolo Condò, noto giornalista ed opinionista di SkySport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per LEGGERE l'INTERVISTA completa) sul futuro prossimo del Milan: "Il Milan di Berlusconi e la Juventus degli ultimi 10 anni hanno avuto una forza societaria spaventosa. La differenza è tra la gestione e la visione: il Milan, negli ultimi anni, ha avuto una visione che ha portato allo Scudetto; se le cose proseguiranno in questa maniera - e giro queste "se" alla nuova proprietà; benissimo i proclami, poi servono i fatti - magari con qualche aggiustamento... Leao non può essere perso, non voglio pensarci nemmeno come campionato in generale: dobbiamo tornare a tenerci i campioni e Leao è il più cristallino di questi".