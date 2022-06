MN - Condò su Kalulu: "Sarebbe un peccato rimandarlo in panchina..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Condò, noto giornalista ed opinionista di SkySport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per LEGGERE l'INTERVISTA completa) sulla futura difesa del Milan: "Dipende tutto da Kjaer. Tomori è uno dei 2-3 difensori top del campionato, Kalulu lo abbiamo visto tutti e quando hai un giocatore giovane così forte... è un peccato di Dio rimandarlo in panchina! Il grande club cresce il giovane alle spalle del titolare anziano. Da quando il Milan ha preso Ibrahimovic io parlo di Scamacca: per il ragazzo crescere all'ombra di Ibrahimovic sarebbe stato fondamentale, anche perché i due si assomigliano a livello di caratteristiche... Quando il titolare anziano termina, è pronto a giocare il giovane. Con l'infortunio di Kjaer c'è stato Kalulu e sarebbe un peccato rimetterlo in panchina ora...".