MN - Condò su Pobega: "È veramente forte. Nel Milan mi sentirei rassicurato dal suo innesto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Condò, noto giornalista ed opinionista di SkySport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per LEGGERE l'INTERVISTA completa) su Pobega: "Pobega ha fatto dei passi avanti al Torino importanti, una stagione fantastica. Pobega è veramente forte. È chiaro che non parte titolare al Milan, ma se continua in questo processo di crescita, che l'ha portato anche in Nazionale... Non ci sarà Kessie, ma io sarei rassicurato dall'innesto gratuito di Pobega".