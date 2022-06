MN - Condò sul Milan in Champions League: "Ho visto talmente tante finali del Milan che non mi stupirei se..."

MilanNews.it

Paolo Condò, noto giornalista ed opinionista di SkySport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per LEGGERE l'INTERVISTA completa) sul Milan in Champions League: "Il Milan non ha fatto male in Champions League quest'anno. Ha avuto molta sfiga quest'anno nei sorteggi ed, essendo in prima fascia, non la riavrà; era andato in vantaggio a Liverpool, ha battuto l'Atletico in trasferta e ha perso in casa con un rigore inesistente. Secondo me il Milan, soprattutto con un paio di correttivi, può arrivare almeno agli ottavi di finale... Poi ho visto talmente tante finali del Milan che non mi stupirei se andasse anche più lontano!".