MN - Contra: "La Supercoppa non varrà nulla se il Milan non andrà in Europa"

vedi letture

Il derby di Fatih Terim del 2001 è sicuramente da annoverare tra i più esaltanti della storia del terzo millennio del Milan. Tra i protagonisti di quel 2-4 ci fu Cosmin Contra, che segnò e servì un assist. Una serata indimenticabile che ha ricordato ai microfoni di MilanNews.it, parlando anche di attualità:

Cosmin Contra, segue ancora il Milan?

"Certamente. Stagione irregolare, peccato perché in Champions League avevano cominciato bene. Solo che quando cambi l'allenatore non è facile, oltretutto considerando che parliamo due tecnici che hanno idee diverse di calcio".

Una stagione ampiamente al di sotto delle aspettative

"Credo che sia stata costruita una squadra competitiva. Anche a gennaio hai preso un buon attaccante come Gimenez e un talento come Joao Felix in prestito. La qualità c'è, ma alla fine tutto si riconduce ai risultati".

In questa stagione non è bastato nemmeno il cambio di allenatore

"Quando entri in corsa è sempre difficile, devi conoscere la squadra, che non è stata costruita da te. Conceiçao però ha vinto la Supercoppa Italiana che ha comunque una sua importanza. Ma che non varrà nulla se non ti qualifichi alle coppe, perché il Milan non può permettersi di non andare in Europa".