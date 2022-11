MN - Costil elogia Giroud: "Perona formidabile e giocatore di talento"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Benoît Costil, ex portiere della Francia che vanta oltre 400 presenze nel massimo campionato francese con le maglie di Rennes, Bordeaux e Auxerre, ha parlato in esclusiva a MilanNews.it e si è così espresso su Giroud: “Considerando tutto quello che fa vedere in campo ogni settimana direi che la convocazione è più che meritata. Olivier è una persona formidabile, grazie alla sua forza mentale e alla sua abnegazione è divenuto un esempio per tanti giovani calciatori. In tutto questo non bisogna dimenticare che è soprattutto un giocatore di talento.”