MN - Crampi per Thiaw nel finale di Sassuolo. Come sta il tedesco

Nei minuti finali della sfida che il Milan ha pareggiato per 3-3 contro il Sassuolo, le immagini hanno mostrato il centrale rossonero Malick Thiaw con alcuni evidenti problemi fisici che gli rendevano difficoltosa anche l'andatura. Come appreso da MilanNews.it, il difensore tedesco ha accusato un crampo che poi sarebbe passato. Domani a Milanello, comunque, il giocatore verrà valutato nella giornata di scarico.

A margine della sfida del Mapei Stadium, tra l'altro, Malick Thiaw è stato ammonito ed essendo diffidato non potrà essere a disposizione di mister Pioli in occasione del derby del 22 aprile. Nei prossimi giorni invece si valuteranno le condizioni di Thiaw in vista dell'impegno con la Roma di giovedì in Europa League.

di Pietro Mazzara

SASSUOLO-MILAN 3-3

Marcatori: 4’ Pinamonti. 10’ e 53’ Laurienté, 20’ Leao, 59’ Jovic, 84’ Okafor.

LE FORMAZIONI:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan (dal 9’ Tressoldi), Erlić, Ferrari, Viti; Boloca (dal 76’ Račić), Obiang; Volpato (dal 46’ Defrel), Thorstvedt (dal 62’ Henrique), Laurienté (dal 76’ Ceide); Pinamonti. A disp.: Cragno, Pegolo; Doig, Kumbulla, Missori, Lipani; Bajrami, Mulattieri. All.: Ballardini.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Kjær (dal 55’ Gabbia), Thiaw, Theo; Adli (dal 82’ Okafor), Musah (dal 55’ Giroud); Chukwueze (dal 65’ Pulisic), Loftus-Cheek (dal 55’ Reijnders), Leão; Jović. A disp.: Nava, Raveyre; Calabria, Terracciano, Tomori; Bennacer, Zeroli. All.: Pioli.

Arbitro: Massa di Imperia.

Ammoniti: 19’ Ferrari, 57’ Tressoldi, 69’ Thiaw, 69’ Pinamonti.

Recupero: 4’ 1T, 5’ 2T.