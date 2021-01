MN - Cucchi: "Ibra è un atleta vero, esemplare e rigoroso negli allenamenti"

Il giornalista Riccardo Cucchi, contattato da MilanNews.it, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic:

Chiudiamo su Ibrahimovic. Ha ricordo di un calciatore capace di incidere così a 39 anni?

"No, sinceramente no. Tra quelli che ho vissuto, esclusi i portieri che hanno la possibilità di spendere meno fisicamente sul campo, non ne ricordo nessuno. Un attaccante di questa longevità è incredibile. Forse si può ricordare Totti, un giocatore straordinario che ha giocato fino a 40 anni ma che negli ultimi mesi non aveva trovato le condizioni adatte per esprimersi al meglio. Ibrahimovic ha trovato nel Milan l'ambiente adatto per continuare a dare un grande contributo. Riesce a esprimersi grazie alla sua professionalità. E' un atleta vero, esemplare e rigoroso con sè stesso negli allenamenti e nella quotidianità. Non si concede eccessi, segue diete ferree ed è aiutato da un fisico integro"