MN - Cucchi: "Ibra? I fuoriclasse hanno la capacità di andare oltre il limite anagrafico"

Riccardo Cucchi, storico giornalista sportivo italiano, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it in merito all'ipotesi di Ibrahimovic al Milan: “Non so se la notizia sia affidabile e confermata, non ho ancora letto i giornali. Diciamo che a livello di ipotesi è affascinante che Ibrahimovic possa tornare in Italia. Io non sono molto convinto di tutti coloro che, appena escono notizie di questo tipo, arricciano il naso e parlano di pensionati. Si diceva la stessa cosa di Ribery: ‘Arriva il pensionato, l’ex grande campione’. Mi sembra, invece, che Ribery abbia dimostrato di non essere affatto un pensionato e di aver accettato la sfida del campionato italiano in maniera assolutamente audace e con buoni risultati. Si diceva lo stesso persino di Ronaldo, che sarebbe arrivato in Italia a svernare dopo aver fatto e vinto tanto e invece abbiamo visto tutti che così non è andata. I grandi campioni, i fuoriclasse, hanno la capacità di andare oltre il limite anagrafico e Ibrahimovic è uno di questi. Non credo che verrebbe in Italia per farsi una passeggiata di salute. Se sarà così, se il Milan dovesse arrivare a lui ne potrebbe beneficiare e ne beneficerebbe il calcio italiano, perché i grandi campioni, oltre ad essere importanti perché portano punti alle squadre in cui giocano, lo sono per un’altra cosa: quello che possono trasmettere sul piano tecnico, dell’esperienza e della visione del gioco ai giocatori più giovani. Quindi ben venga, se così sarà, Ibrahimovic in Italia."