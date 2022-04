MN - Cucchi su Origi: "Dipende da come i giocatori della Premier si adattano alla Serie A"

MilanNews.it

Riccardo Cucchi, noto giornalista e radiocronista, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Origi: "Abraham è stato uno dei migliori acquisti del calcio italiano di quest'anno; ha dimostrato di essersi adeguato bene al calcio italiano. Il problema dei calciatori che arrivano in Italia dalla Premier League è questo: ci sono difese molto più asfissianti ed è difficile anche per le squadre più forti affrontare le più deboli che si chiudono a riccio; non sempre i giocatori inglesi si adattano a questo calcio. Io credo che, in questo momento di crisi finanziaria per i nostri club, il calcio italiano debba migliorare il lavoro di scouting".